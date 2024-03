Une légende belge dénonce la malhonnêteté de Domenico Tedesco

Axel Witsel en a encore sur le coeur. Après Eden Hazard, Toby Alderweireld ou encore Simon Mignolet, c’est un autre dinosaure de la sélection belge qui avait décidé de dire stop en mai dernier. Sur ses réseaux sociaux, le joueur de l’Atlético de Madrid avait officialisé la fin de son aventure avec les Diables Rouges, sans entrer dans les détails de cette décision. Ce mercredi, le joueur de 35 ans s’est exprimé dans un entretien accordé à Proximus Pickx et en a profité pour pointer du doigt l’attitude de son sélectionneur Domenico Tedesco.

« Je n’ai aucun regret », a d’abord confié Witsel concernant son choix d’arrêter. « Après la Coupe du Monde, c’était déjà un peu dans ma tête. Je me suis alors dit que j’attendrai le mois de mars pour rencontrer le nouvel entraîneur Tedesco. La réunion que j’ai eue avec lui a été très bonne. Il avait de très bonnes idées. Mais quand j’ai quitté la salle, j’ai senti que je ne serais pas dans la sélection en mars. C’est ce qui s’est passé », révèle-t-il. Et de poursuivre : « ses arguments étaient le manque de rythme et de temps de jeu. La conversation a duré moins de deux minutes. Je n’étais pas d’accord avec ses arguments lorsque j’ai vu la sélection. Il n’a pas été cohérent. J’aurais préféré qu’il me dise qu’il préférait un autre profil au milieu de terrain. Je l’aurais compris et accepté. » En attendant, Witsel (130 sélections) devra se contenter d’une deuxième place au classement des joueurs les plus capés de l’histoire de la sélection belge, toujours derrière Jan Vertonghen (153).