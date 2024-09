Le message cinglant de l’UNFP à la FIFA

Rodi s’est lâché en conférence de presse ce mardi. Le milieu de terrain de Manchester City estime qu’un large mouvement de grève des joueurs contre le nombre de matchs joués toujours plus important dans une saison. «Je pense qu’on en est proche. Si vous posez la question à n’importe quel joueur, il vous le dira, c’est une opinion générale parmi les joueurs.» Le champion d’Europe s’était déjà plaint d’une grande fatigue l’an passé mais avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, plus la Coupe du monde des Clubs l’été prochain, le rythme deviendra tout simplement intenable. De plus en plus d’acteurs du ballon rond élèvent la voix pour prévenir de ce mal grandissant. L’UNFP, le syndicat des joueurs professionnel en France, a d’ailleurs piqué la FIFA à ce sujet.

«À l’attention de la FIFA. Merci d’ajouter Rodri, milieu de Manchester City et international espagnol à la liste de plus en plus longue des joueurs, entraîneurs, médecins, fans qui vous demandent d’arrêter d’empiler les compétitions et les matchs comme d’autres les perles. Rodri parle de grève. L’UNFP, la FIFPro (le syndicat mondial des joueurs), la Professionnel Footballer’s Association (syndicat anglais), l’Associazione Italiana Calciatori (le syndicat italien) et tant d’autres espèrent - mais pour combien de temps encore ? - que la raison finira par l’emporter dès que la Fifa acceptera enfin de dialoguer sur l’inévitable refonte du calendrier. Mais vite. Très vite, car la volonté des joueurs s’impose à leurs représentants dans ce combat qu’ils mènent depuis tellement d’années, y compris désormais devant les tribunaux…» Un véritable cri d’alarme face à l’immobilisme de la FIFA.