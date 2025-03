LOSC : la fierté de Bruno Genesio après l’exploit de son équipe à Dortmund

Le LOSC a réalisé un très bon résultat en empochant le match nul sur la pelouse du Signal Iduna Park, lors de la 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Au micro de Canal+, Bruno Genesio est revenu sur ce match particulier :

«Je pense que la première mi-temps a été très cohérente sur l’aspect défensif mais on a été timoré avec le ballon, il y avait plus de possibilités de faire mieux avec le ballon notamment d’avoir plus de profondeur et en deuxième, on a trouvé de la maitrise et de la dangerosité tout en gardant de l’équilibre et de la sécurité défensive. On a presque des regrets de ne pas avoir marqué un deuxième but en fin de match ou en deuxième mi-temps, mais ça reste un bon résultat à l’extérieur. On savait que ça se jouerait sur 4 mi-temps. Le but à l’extérieur n’a plus trop d’avantage. Il faudra absolument gagner chez nous, on aura l’avantage du terrain, on a pris un ascendant psychologique. Je leur ai dit de rester bien concentré défensivement notamment sur coups de pieds arrêtés, de se libérer davantage et de pendre plus de risques, de jouer plus vers l’avant.»