CdM 2022 : l’émouvant message de Lionel Messi

Il y a un an, l’Argentine a remporté la Coupe du monde au Qatar face à l’équipe de France. La première pour Lionel Messi (36 ans). L’ancien joueur du PSG et du Barça a évoqué ce moment sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«Un an depuis la plus belle folie de ma carrière… Des souvenirs inoubliables qui dureront toute une vie. Joyeux anniversaire à tous.» Un an après son sacre à Doha, Messi est toujours aussi ému.