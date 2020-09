Le Milan AC pense à André-Franck Zambo Anguissa

Dans sa route pour les sommets, le Milan AC est en train de réaliser qui se veut malin. En attirant notamment Brahim Diaz (21 ans) et Sandro Tonali (20 ans), les Milanais semblent commencer à miser sur l'avenir. Maintenant, il reste encore quelques trous à combler et la défense et le milieu de terrain ont été identifiés comme à renforcer. Pour la défense, le jeune Norvégien du Celtic Kristoffer Ajer (22 ans) aurait été cité alors que, pour le milieu, les noms semblent s'entasser.

Les dirigeants lombards ont déjà évoqués les pistes Lucas Torreira (Arsenal) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et pourraient à nouveau se tourner vers la Premier League en quête d'un renfort dans l'entrejeu. Selon Sky Sports Italia, André-Franck Zambo Anguissa serait le petit nouveau sur la short-list. L'ancien de l'OM, qui appartient désormais à Fulham, revient d'un prêt intéressant à Villarreal où il a joué à 39 reprises. Pas titulaire contre Arsenal en ouverture de la Premier League, il pourrait donc partir en Italie si un accord venait à être trouvé.