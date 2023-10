Eduardo Camavinga va ouvrir une boutique à Madrid

Joueur du Real Madrid depuis 2021, Eduardo Camavinga est comme chez lui dans la capitale espagnole, même si Carlo Ancelotti le fait parfois râler en l’utilisant ailleurs qu’au milieu de terrain. Déjà vainqueur d’une Liga et d’une Ligue des Champions, l’international tricolore (13 sélections, 1 but) de 20 ans se sent si bien à Madrid qu’il va y investir.

Marca nous apprend en effet que lui et son frère Sebastiao (qui était coiffeur dans le quartier de Chueca) vont bientôt ouvrir une boutique dans la cité espagnole. Le magasin se nomme The Camavinga House et devrait vendre des articles de mode.