PSG : comment jouer sans Kylian Mbappé face à l'Atalanta ?

La nouvelle tant redoutée par le PSG est tombée. Kylian Mbappé sera vraisemblablement indisponible pour le quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame le 12 août prochain (match à suivre en live sur notre site). Touché face à Saint-Étienne en finale de Coupe de France, le champion du monde est victime «d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe.» Il devra observer un repos estimé «à environ 3 semaines.» A moins d'un miracle ou d'un coup de bluff de la part du staff médical, il sera dans les tribunes à Lisbonne. Thomas Tuchel devra trouver une solution pour palier son absence. Entre un changement de dispositif et les titularisations d'habituels remplaçants, plusieurs options s'ouvrent à lui.

Depuis la reprise, le PSG semble toujours aussi irrégulier en 4-4-2. Durant les matches amicaux lors des larges victoires contre Le Havre (9-0) et Waasland-Beveren (7-0), il a été compliqué de tirer des enseignements tactiques mais contre les Verts vendredi dernier (succès 1-0 des Parisiens), le système est apparu comme déséquilibré. Le collectif a été notamment surpris par le pressing adverse. Que ce soit avant la sortie de Mbappé ou avec le remplaçant du Français Pablo Sarabia, l'équipe a affiché des signes de fébrilité, et a même été coupée en deux sur certaines séquences, laissant le duo Thiago Silva-Marquinhos et Paredes sans grandes solutions. La suite ne fut guère plus reluisante avec des Stéphanois réduits à dix.

Passer du 4-4-2 au 4-3-3 ?

La question peut alors se poser, Thomas Tuchel doit-il profiter de l'absence de Mbappé pour passer en 4-3-3 ? Face à une équipe offensive composée de joueurs interchangeables, l'idée d'un milieu renforcé prend du galon avec les présences de Paredes, Gueye et de Verratti, pourtant remplaçant en finale de Coupe de France malgré les déclarations rassurantes de son entraîneur en conférence de presse. Avec un attaquant de moins sur le terrain, le PSG pourrait contrer plus efficacement l'occupation des couloirs adverses, un secteur clé à l'Atalanta.

N'oublions pas non plus que le champion de France devra faire face à une autre absence majeure face aux Italiens. Averti contre le Borussia Dortmund en mars dernier, Angel Di Maria est suspendu. Les ressources offensives se tarissent pour accompagner Icardi en pointe et Neymar sur le côté gauche. Dans un 4-3-3, Tuchel devrait simplement titulariser Sarabia aux côtés de l'Argentin et du Brésilien alors qu'en cas de 4-4-2, il faudrait remplacer deux titulaires habituels. L'Espagnol excepté, le technicien allemand a un choix restreint et surtout pas vraiment fiable entre Choupo-Moting et Draxler, voire le jeune Arnaud Kalimuendo.

Le PSG sait faire sans Mbappé

L'absence de ces deux éléments clés du PSG sera un souci, d'autant que l'effectif n'est plus aussi riche qu'au printemps. Pour Mbappé, ça ne sera pas la première fois en cette campagne de Ligue des Champions. A chaque fois, son équipe s'en est plutôt bien sortie. Blessé en début de saison, l'attaquant avait manqué le match aller face au Real Madrid (victoire 3-0). Au retour face au Borussia Dortmund (succès 2-0), il était entré après l'heure de jeu, diminué par une angine, pour une prestation franchement poussive. Seulement, si on se réfère aux trois matches disputés depuis la reprise, Mbappé apparaissait comme l'élément offensif le plus affûté face à un Di Maria très neutre, un Icardi absent et un Neymar encore loin d'être physiquement prêt.