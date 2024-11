Manchester City prépare un énorme transfert, le gros dilemme du Barça avec Lamine Yamal

Viktor Gyökeres pisté par Manchester City

Manchester City vient d’enchaîner cinq défaites de suite, du jamais vu sous la houlette de Pep Guardiola. Des réactions sont attendues et cela démarre avec le mercato. Selon le Daily Mirror, il y a une totale confiance en Pep Guardiola et l’idée de City est très claire : donner un gros budget à Hugo Viana le nouveau directeur sportif pour renforcer l’effectif des Skyblues. Viktor Gyökeres fait partie des cibles de Manchester City. Le Suédois est motivé mais seulement s’il est certain de ne pas être la doublure d’Erling Haaland. Cela risque d’être un autre débat parce qu’avec la prolongation de contrat de Guardiola, Haaland est partant pour rester.

La blessure de Lamine Yamal fait douter le Barça

S’il y a bien un joueur indispensable au FC Barcelone depuis le début de saison, c’est Lamine Yamal. L’international espagnol est encore monté d’un cran et à chaque fois qu’il est absent, on sent que le Barça est moins fringant sur le plan offensif. Alors sa blessure est un problème pour le club catalan. Dans le journal du jour Sport évoque la situation de Lamine Yamal la pépite espagnole et la position délicate d’Hansi Flick. Le crack de 17 ans est apte à jouer contre Brest mais la question se pose de prendre ou non le risque et visiblement Flick préfère ne pas jouer avec le feu. Sauf surprise, Lamine Yamal devrait regarder le match des tribunes.

Kylian Mbappé souffle enfin

Hier, Carlo Ancelotti a innové en mettant Kylian Mbappé sur le côté gauche avec Vinicius Junior en pointe, choix payant puisque les deux ont réussi à se trouver sur le premier but. « J’ai une très bonne relation avec Vini. Les meilleurs joueurs sont au Real Madrid et nous sommes prêts à gagner ensemble » a déclaré Mbappé après le match. Il se lance enfin juge le quotidien madrilène Marca. Même s’il n’a pas été brillant loin de là, il monte petit à petit en puissance. Et c’est un petit bol d’air comme l’explique L’Equipe. L’ancien du PSG a retrouvé le chemin des filets, une excellente nouvelle pour le Real Madrid à deux jours du choc contre Liverpool à Anfield.