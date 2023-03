Portugal : Pepe forfait pour le rassemblement

Le Portugal de Roberto Martinez, nouveau sélectionneur, devra se passer de Pepe pour le prochain rassemblement. Blessé à la jambe droite, l’expérimenté défenseur de la Seleção (133 sélections) est forfait pour affronter le Liechtenstein (23 mars) et le Luxembourg (26 mars) dans le groupe J des éliminatoires à l’Euro 2024.

La Fédération portugaise a dispensé l’ancien joueur du Real Madrid, comme elle l’explique dans un communiqué. «Pepe a été jugé indisponible par l’unité Santé et performance de la FPF et a donc été renvoyé de l’appel». Pour rappel, Pepe avait déjà manqué le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre l’Inter mardi 14 mars (0-0) et était à nouveau absent en Championnat contre Braga ce dimanche (0-0).

