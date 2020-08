Journal du Mercato : le FC Barcelone au bord de l'implosion

La suite après cette publicité

En France

On débute ce journal du mercato en France avec l'actualité du Paris Saint-Germain. Après le départ de Thomas Meunier, libre au Borussia Dortmund, le club de la capitale est à la recherche d'un renfort au poste de latéral droit. Et les Rouge et Bleu veulent piocher chez leur adversaire des quarts de finale de la Ligue des Champions : l'Atalanta. En effet, le PSG aurait dans son viseur Timothy Castagne (24 ans), le défenseur belge. Les champions de France en titre passeront à l'attaque dans ce dossier une fois la C1 terminée selon la presse italienne. Dans le Nord, le LOSC est sur le point de perdre son défenseur brésilien, Gabriel (22 ans). Gérard Lopez, le président lillois, a déclaré que son joueur était sur le départ et qu'il ne lui restait plus qu'à faire son choix : «Je pense qu'il va choisir cette semaine, ou la prochaine. Il part, nous avons donné notre accord.»

Proche du Bayern Munich, le jeune latéral gauche écossais Aaron Hickey intéresse également l’Olympique Lyonnais, qui pourrait passer à l’action. Mais la liste des prétendants du gamin d’Heart of Midlothian ne s’arrête pas là. Il a tapé dans l’œil d’une dizaine de clubs européens. Mais ce sont deux autres formations qui se détachent : le Bayern et Bologne et une troisième qui vient de faire son apparition dans la course à la pépite : l’Olympique Lyonnais, selon The Scottish Sun.

Le RC Lens est finalement bien parti pour enrôler Seko Fofana. Malgré l'intérêt de plusieurs belles écuries de Serie A comme l'Atalanta et l'Inter, le milieu de terrain d'Udinese est attendu ce lundi dans le Nord de la France où il doit passer sa visite médicale. Le transfert est estimé à 10 M€ environ d'après les informations de L'Equipe.

À l'étranger

Arrivé cet hiver au Real Madrid, Reinier (18 ans) va aller s’aguerrir ailleurs. En effet, le club madrilène a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour le prêt de sa pépite pendant une saison (plus une en option). Annoncé dans le viseur des Reds depuis quelques semaines, Thiago Alcantara (29 ans) se rapproche de Liverpool. L'Espagnol veut quitter le Bayern Munich et se serait déjà mis d'accord avec les champions de Premier League. Un transfert estimé à 30 M€. Selon nos informations Kalidou Koulibaly (29 ans) va bien quitter le Napoli. Le défenseur central sénégalais aurait trouvé un accord salarial avec Manchester City pour un départ cet été. Il ne resterait plus qu'à se mettre d'accord avec le club du Vésuve. Chelsea va faire sauter la banque pour Ben Chilwell (23 ans). Les Blues seraient passés à la vitesse supérieure dans ce dossier. Les négociations avec Leicester sont en bonne voie et la transaction pourrait se conclure autour des 80 M€.

On passe à notre focus du jour sur le FC Barcelone. Avec la lourde élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), le club catalan est en pleine tempête. Et il pourrait y avoir un grand ménage à tous les étages du club. Tout d'abord, Quique Setién pourrait être débarqué dans les prochains jours. Il pourrait être suivi du directeur technique du club, Éric Abidal. La direction blaugrana aurait déjà dressé un short-list pour trouver un nouvel entraîneur. Ronald Koeman fait figure de favori pour s'asseoir sur le banc la saison prochaine. L'effectif pourrait lui aussi connaître un bouleversement cet été. Gerard Piqué (33 ans) a déjà proposé de partir pour le bien du club. À cause de ce revers historique, l'avenir de Lionel Messi (33 ans) pourrait lui aussi être remis en cause. L'Argentin est en fin de contrat en 2021. Luis Suarez (33 ans) est aussi annoncé sur le départ. L'Uruguayen pourrait être cédé pour faire de la place à Lautaro Martinez (22 ans), dont le dossier patine en raison des difficultés économiques du Barça. El Pistolero est courtisé en MLS, mais aussi par l'équipe qatarienne d'Al-Arabi. Régulièrement blessé, Samuel Umtiti (26 ans) devrait être aussi poussé vers la sortie. Prêté au Bayern cette saison, Philippe Coutinho (28 ans) doit déjà se trouver une porte de sortie. Ce grand coup de balai devrait concerner d'autres joueurs de l'effectif blaugrana. Ainsi, la presse espagnole rapporte que sept joueurs sont clairement visés par un départ. Ivan Rakitic (32 ans) devrait rebondir au Séville FC, son ancien club. Recruté en tant que joker cet hiver, Martin Braithwaite (29 ans) ne devrait pas faire de vieux os en Catalogne. Arturo Vidal (33 ans) intéresse des équipes en Serie A ou en Premier League et ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Junior Firpo (23 ans) pourrait être inclus dans un deal pour Lautaro Martinez. Souvent décevant et blessé, Ousmane Dembélé (23 ans) pourrait être sacrifié pour récupérer de l'argent sur le mercato. Le Français dispose d'une belle côte en Angleterre. Des éléments comme Nelson Semedo (26 ans), Neto (31 ans), Sergi Roberto (28 ans) et Antoine Griezmann (29 ans) ne seront pas retenus à tout prix. Leur situation sera étudiée avec attention par les dirigeants.

Les officiels

Enfin, c'est officiel, Max-Alain Gradel (32 ans) n'évoluera pas en Ligue 2 avec Toulouse. L'international ivoirien s'en va en Turquie. Il a signé un contrat de deux ans avec Sivasspor. Après une année au Brésil à Flamengo, Rafinha (34 ans) s'en va. L'ancien défenseur du Bayern Munich va rejoindre l'Olympiakos dans les prochains jours. Manchester United a prêté pour un an au Werder Brème, le milieu offensif de 20 ans, Tahith Chong. Le SCO d'Angers s'est attaché les services de Kévin Bemanga (22 ans). Le milieu offensif arrive en provenance du Paris FC. Le FC Annecy continue son mercato tonitruant. Le club de National 1 a enregistré l'arrivée de sa sixième recrue en la personne de Roger Tamba M'Pinda (22 ans).