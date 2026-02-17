Cristiano Ronaldo Jr gagne un nouveau titre avec le Portugal

Être le fils de Cristiano Ronaldo met beaucoup de pression mais à ce petit jeu-là, Cristiano Ronaldo Jr également appelé Cristianinho s’en sort bien. Il y a un peu mois d’un an, le jeune attaquant avait participé et remporté le tournoi international Vlatko Markovic avec son pays. Désormais âgé de 15 ans, il a participé à une autre compétition, le Tournoi International de l’Algarve.

Se distinguant par son positionnement et son sens du but, il s’est offert une passe décisive et a eu de nombreuses belles possibilités contre le Japon (3-0) et le Portugal a ensuite battu les Pays-Bas (1-0). Affrontant l’Allemagne pour finir en tête de cette poule de 4, le Portugal a remporté la compétition après un succès 3-1. Remplaçant au coup d’envoi, Cristianinho est entré en jeu sans marquer.