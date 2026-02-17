Menu Rechercher
Commenter 2

Cristiano Ronaldo Jr gagne un nouveau titre avec le Portugal

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo Junior avec les U15 du Portugal @Maxppp

Être le fils de Cristiano Ronaldo met beaucoup de pression mais à ce petit jeu-là, Cristiano Ronaldo Jr également appelé Cristianinho s’en sort bien. Il y a un peu mois d’un an, le jeune attaquant avait participé et remporté le tournoi international Vlatko Markovic avec son pays. Désormais âgé de 15 ans, il a participé à une autre compétition, le Tournoi International de l’Algarve.

La suite après cette publicité

Se distinguant par son positionnement et son sens du but, il s’est offert une passe décisive et a eu de nombreuses belles possibilités contre le Japon (3-0) et le Portugal a ensuite battu les Pays-Bas (1-0). Affrontant l’Allemagne pour finir en tête de cette poule de 4, le Portugal a remporté la compétition après un succès 3-1. Remplaçant au coup d’envoi, Cristianinho est entré en jeu sans marquer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier