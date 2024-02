Bayern Munich : la sortie cash de Thomas Tuchel sur son départ

Une surprise sans en être une. Mercredi, le Bayern Munich a annoncé sa séparation à l’amiable avec Thomas Tuchel à la fin de la saison 2023-24. Une déception pour les Bavarois, qui avaient fondé beaucoup d’espoirs sur TT. Mais la mayonnaise n’a pas pris avec une partie du groupe et les résultats n’ont pas été à la hauteur. Pour ces raisons, les pensionnaires de l’Allianz Arena et le coach ont décidé de finir l’année ensemble avant d’arrêter les frais. L’idée est de pouvoir travailler sereinement sur sa succession tout en lui permettant de pouvoir discuter avec d’autres clubs pour trouver un point de chute.

Un accord gagnant-gagnant sur lequel s’est exprimé le technicien de 50 ans dans le communiqué de presse publié par les Munichois. «Nous avons convenu que nous mettrons fin à notre collaboration après cette saison. D’ici là, mon équipe d’entraîneurs et moi-même continuerons bien sûr à faire tout notre possible pour assurer un maximum de succès.» Un bref message de la part de Tuchel. Mais les journalistes allemands espéraient qu’il serait bien plus bavard ce vendredi en conférence de presse. En effet, il s’agissait de sa première sortie médiatique depuis l’annonce de son départ. Et il n’a pas esquivé le sujet.

Tuchel revient sur sa séparation avec le Bayern Munich

Il a commencé par déclarer : «nous avons parlé mardi et informé l’équipe et le public mercredi. Nous ne sommes pas satisfaits de notre façon de jouer et du total de points ainsi que des trois défaites récentes. Si l’entraîneur était le seul responsable, je ne serais pas ici aujourd’hui. Il n’y a personne à blâmer, mais je suis responsable. Le développement du jeu, les résultats ne sont pas là comme je l’imaginais.» Relancé sur les autres coupables de cet échec, il a confié : «les responsables connaissent mon analyse. C’est une analyse très autocritique et ce n’est certainement pas une analyse destinée au public. »

Après cela, Tuchel a ensuite évoqué la suite de son aventure à Munich, où il va devoir continuer à travailler jusqu’à la fin de la saison tout en sachant qu’il ne sera plus là l’an prochain. Mais cela ne l’inquiète pas. «C’est facile, parce que nous aimons le football et nous aimons ce que nous faisons. Pour moi, cela n’a jamais eu d’importance d’avoir un contrat de cinq ans ou un contrat de cinq semaines, un gros contrat ou un petit contrat. Tout ce qui compte, c’est ici et maintenant. Ce sont de nouvelles circonstances, mais cela n’a pas d’importance. J’aime ce travail et je le ferai bien sûr avec la même énergie qu’avant. Il y a de la clarté, la clarté donne la liberté et la liberté est toujours bonne, aussi bien pour s’entraîner que pour jouer.»

Le coach ne regrette pas son choix

Les journalistes lui ont d’ailleurs demandé s’il ne regrettait pas son choix de rejoindre le Bayern. «Cela n’a aucun sens de regarder en arrière. Il y a eu un appel à l’époque et nous avons décidé de le faire dans les 48 heures parce que nous étions confiants et voulions le faire. Nous avons pris beaucoup de points, nous avons battu quelques records. On oublie que nous avons été extrêmement malchanceux avec les blessures. Nous avons et avions suffisamment confiance en nous dans le staff technique pour être convaincus de nous-mêmes. Mais nous n’avons pas réussi à amener l’équipe de manière cohérente à un niveau supérieur. C’est pourquoi nous nous séparons en été.»

Déçu de ne pas avoir réussi à relancer la machine allemande, TT a assuré ne pas en vouloir à ses hommes. «Je suis déçu de moi-même et de la façon dont nous jouons en ce moment. Mais je ne suis pas personnellement déçu des joueurs. Nous attendons beaucoup d’eux et essayons d’obtenir le meilleur.» Pourtant, ses relations avec plusieurs éléments du groupe, dont Thomas Müller, Leon Goretzka, Matthijs de Ligt ou encore Joshua Kimmich n’étaient pas forcément très bonnes. Concernant le dernier joueur cité, Thomas Tuchel a exprimé le fond de sa pensée.

TT n’en veut pas aux joueurs

«Josh est un joueur extrêmement important, un leader. Je pense que Josh n’a pas non plus été au top de sa forme lors des derniers matchs. Nous nous battons pour des objectifs communs, cela ne changera pas.» Prêt à avancer avec son équipe, Tuchel espère compter sur des joueurs motivés et professionnels avec lui jusqu’au bout. Dans le cas inverse, TT estime que cela en dirait plus sur les joueurs que sur son autorité. Mais l’Allemand admet que cette situation particulière lui permettra d’être quelque part moins sous pression et plus libéré.

«La situation change. Mes décisions seront désormais caractérisées par plus de liberté car je sais que je n’ai plus à évaluer l’effet à long terme d’une certaine décision. Nous pouvons désormais entraîner tous les matchs comme un match de coupe. Pour moi personnellement, les choses n’ont plus d’effet à long terme. Il existe suffisamment d’exemples où quelque chose comme ça peut aider un entraîneur ou une équipe. J’attends toujours le maximum. Nous n’avons pas réussi à le faire assez souvent (…) Nous jouons encore deux titres, aussi improbable que cela puisse paraître pour le moment. Et chaque week-end, nous voulons prendre les trois points (en championnat, ndlr).» Cela commencera demain face au RB Leipzig. Le match d’après pour un Tuchel qui sait que son temps en Bavière est compté.