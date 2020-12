Ligue 2 : le PFC accroché, Caen perd gros

Il n’y a pas que de la Ligue des Champions ce soir. Ce mardi se tenait en effet la treizième journée de Ligue 2. Et ce soir, l’un des grands perdants est le Stade Malherbe de Caen. Troisième du classement au coup d’envoi, à égalité de points avec Troyes (21) et à cinq longueurs du leader parisien (26), le club normand se rendait sur le terrain du 19e, Pau. Un déplacement fatal aux Caennais qui se sont inclinés 1-0, suite à une réalisation de Romain Armand. Le SMC chute à la 6e place.

La suite après cette publicité

Un excellent résultat en revanche pour la formation des Pyrénées-Atlantiques. Car grâce à ce succès, les Palois remontent à la quinzième place et c’est Nancy, battu à domicile par Toulouse (1-3), qui entre dans la zone rouge. Toujours dans le bas du classement, Chambly et Rodez se mesuraient dans le match des derniers. Et c’est le club du Nord qui s’est imposé sur le plus petit des scores. Enfin, à noter que Troyes profite du match nul du PFC à domicile contre Sochaux (0-0) pour revenir à trois points du leader après sa victoire à Guingamp (2-1).

Les résultats de la soirée :

Amiens -Dunkerque : 1-0

-Dunkerque : 1-0 Chambly -Rodez : 1-0

-Rodez : 1-0 Châteauroux- Grenoble : 0-1

: 0-1 Guingamp- Troyes : 1-2

: 1-2 Le Havre-Auxerre : 1-1

Nancy- Toulouse : 1-3

: 1-3 Niort -Clermont Foot : 1-0

-Clermont Foot : 1-0 Paris FC-Sochaux : 0-0

Pau -Caen : 1-0

-Caen : 1-0 Valenciennes-AC Ajaccio : 1-1

Retrouvez le classement de la Ligue 2 BKT en cliquant ici