Vidéo : les vacances de rêve d'Angel Di Maria et Leandro Paredes

Alors que la compétition ne reprendra pas avant le mois d'août pour les Parisiens, deux d'entre eux en ont profité pour prendre un peu de vacances. Angel Di Maria et Lendro Paredes sont allés tester les eaux turquoises de la mer Méditerranée. Sur les réseaux sociaux on aperçoit notamment El Angelito, sur un Flyboard, volant au dessus de l'eau. Mais l'Argentin semble tout de même plus à l'aise sur un rectangle vert, que dans les airs.