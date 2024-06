Allemagne : une ancienne gloire allemande doute des chances à l’Euro 2024

Brillante lors de la trêve internationale de mars, l’Allemagne s’est plus ou moins rassurée avant de débuter l’Euro 2024 sur ses terres. Accrochée par l’Ukraine (0-0), la Mannschaft s’est imposée de justesse face à la Grèce (2-1), vendredi soir. Une prestation poussive des Allemands qui semblent confirmer à demi-mots les réserves de Jens Lehmann sur les chances de la sélection allemande dans ce championnat d’Europe au regard des résultats enregistrées au cours des deux dernières années.

«Difficile à dire sur la manière dont ils pourraient s’en sortir, parce qu’ils ont eu des résultats terribles. Ils se sont sauvés avec une victoire contre la France et les Pays-Bas en mars mais nous ne devons pas surestimer ces résultats. Pour nous, ces résultats sont devenus très pressuriés à cause des mauvais résultats précédents. Tout d’un coup, les gens sont un peu pris au dépourvu, mais il n’y a pas grand-chose qui a changé. Nous avons joué une formation différente et nous avons récupéré Toni Kroos. Mais Kroos était dans les quatre derniers tournois et nous avons été éliminés… Je ne crois pas qu’il fallait dire : «Maintenant, nous allons être grands». J’imagine que si nous avons trois ou quatre jours avec un grand talent, ils feront la différence. Mais je pense au maximum, une demi-finale», a exprimé l’ancien portier d’Arsenal lors d’un entretien accordé au Telegraph.