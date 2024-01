Serie A : l’Atalanta dompte l’Udinese et revient au pied du podium

Dans le cadre de la 22e journée de Serie A, l’Atalanta Bergame, cinquième au coup d’envoi, n’a pas tremblé pour se défaire (2-0) de l’Udinese. Au Gewiss Stadium, les locaux ont pris l’avantage par l’intermédiaire d’Aleksey Miranchuk (1-0, 33e) avant que Gianluca Scamacca ne double la mise dans le temps additionnel de la première période (2-0, 45+1e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Atalanta 36 21 16 11 3 7 37 21 16 Udinese 18 22 -14 2 12 8 23 37

En contrôle et plus réaliste offensivement, la Dea conservait finalement son avance au retour des vestiaires. Grâce à cette victoire, les hommes de Gian Piero Gasperini remontent à la 4e place et pointent désormais à 9 points de l’AC Milan. De son côté, l’Udinese reste au 16e rang.