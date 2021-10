Une statue de Cristiano Ronaldo fait débat à Dubaï

Ce n’est plus un secret pour personne, Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United cet été, 12 ans après avoir quitté les Red Devils afin de rejoindre le Real Madrid. Un détail que les responsables du musée Madame Tussauds de Dubaï, inauguré lundi, semblent avoir oublié.

En effet, la statue de cire de Ronaldo arbore un maillot de la Juventus, club qu’il a justement quitté lors du dernier mercato estival afin de retourner à Old Trafford. Dans un communiqué, le musée a déclaré que « les fans de Cristiano Ronaldo seront ravis d’apprendre que sa statue de cire sera très bientôt mise à jour avec son nouveau maillot de Manchester United », rapporte Le Matin.

A waxwork of Cristiano Ronaldo, in a Juventus kit, has been unveiled at the newly opened Madame Tussauds in Dubai... 👀