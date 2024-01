AS Roma : les coulisses du licenciement brutal de José Mourinho

L’AS Roma a pris tout le monde par surprise. Ce mardi matin, la Louve a annoncé la fin de sa collaboration avec José Mourinho. Une décision qui a choqué pas mal de monde, à commencer par la presse italienne. Ce matin encore, le Corriere dello Sport annonçait que le Special One, dont le contrat s’achevait en juin prochain, allait rester. C’était la grosse tendance d’ailleurs dans la plupart des publications sportives italiennes. Les frères Friedkin en ont décidément autrement. Après l’annonce de leur séparation avec l’ancien coach de Tottenham, ils ont eu quelques mots pour lui.

Les Friedkin ont tranché

« Nous remercions José au nom de nous tous à l’AS Roma pour la passion et l’engagement dont il a fait preuve depuis son arrivée chez les Giallorossi. Nous garderons toujours de bons souvenirs de sa direction, mais nous pensons que, dans le meilleur intérêt du Club, un changement immédiat est nécessaire. Nous souhaitons à José et à ses collaborateurs le meilleur pour l’avenir.» Comment en est-on arrivé là ? Le 4 mai 2021, les propriétaires romains ont frappé un grand coup en annonçant l’arrivée du Special One, libre depuis son départ des Spurs.

Le Portugais devait aider les Giallorossi à passer un cap et retrouver les sommets de Serie A. Durant ses 2 ans et 1/2 à la tête de la Louve, il a obtenu des résultats mitigés. Il n’a pas remporté de titre de champion d’Italie, mais il a soulevé la première Ligue Europa Conférence de l’histoire en 2022. Mais au-delà des trophées, plusieurs choses ont embêté la direction du club de la capitale, qui a décidé de ne pas attendre la fin de saison pour lui dire au revoir. Le Corriere dello Sport révèle que les Friedkin ont pris leur décision a priori dans la nuit de dimanche à lundi, après l’atterrissage à Rome du président Dan.

Mourinho était menacé depuis un moment

Ce dernier a dîné avec son fils Ryan, qui ne s’était pas rendu à Milan pour assister à la rencontre perdue face aux Rossoneri. Ils ont décidé à ce moment-là du sort de José Mourinho mais aussi de l’identité de son successeur, qui devrait donc être Daniele De Rossi. La Gazzetta dello Sport assure, elle aussi, que les dirigeants de l’AS Roma voulaient d’abord trouver un nouvel entraîneur et s’entendre avec lui avant de limoger le natif de Setubal. Concernant ce dernier, ses relations avec le club se sont détériorées au fur et à mesure des années.

Le CdS précise que cela fait un "certain temps" que les liens étaient rompus entre les différentes parties. Les Friedkin avaient même songé à virer Mourinho après la lourde défaite contre le Genoa le 28 septembre dernier (4-1). Mais l’équipe romaine a enchaîné les succès ensuite et les dirigeants ont laissé de côté leur plan. Ils ont finalement décidé de stopper leur collaboration avec le Portugais à la suite de mauvais résultats. En effet, la Louve restait sur une seule victoire lors des quatre dernières rencontres (1 nul, 3 défaites).

Une personnalité clivante

Ses patrons lui ont reproché également que «le parcours de l’équipe en championnat et en Coupe d’Italie (et en partie aussi en Ligue Europa) était inacceptable» selon la GdS. De plus, ils ne supportaient plus l’attitude de José Mourinho. Ils en avaient assez qu’il trouve systématiquement des excuses après chaque mauvais résultat ou qu’il affirme ne pas disposer d’un staff adéquat. Ses tacles en direction de l’arbitrage, qui ont souvent mis son club dans une position délicate; ou encore ses clashs avec les adversaires n’ont pas été appréciés en interne.

Même chose concernant ses attaques envers certains de ses joueurs. D’ailleurs, ses propos sur ses hommes après le derby perdu contre la Lazio en Coupe d’Italie (1-0, 10 janvier) ont été pris très au sérieux par ses boss. Ces derniers ont estimé que quelque chose se brisait entre le coach et ses joueurs et que la "famille" qu’ils veulent avoir à Rome n’existait plus avec Mourinho. Le Portugais, qui va avoir 61 ans dans 10 jours, a été informé par ses dirigeants. Le Corriere dello Sport révèle qu’il était "naturellement déçu", lui qui voulait rester. Les Friedkin n’étaient pas de cet avis…