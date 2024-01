C’est fini pour José Mourinho à l’AS Roma !

L’amour dure 3 ans, et c’est d’autant plus vrai avec José Mourinho. Une nouvelle fois, le technicien portugais voit son aventure se terminer lors de sa troisième saison sur le banc d’un club. Cette fois, c’est l’AS Roma qui a décidé de dire stop, alors qu’elle se traîne à une médiocre 9e place en Serie A, malgré les arrivées de joueurs majeurs, comme Romelu Lukaku.

La défaite contre l’AC Milan dimanche aura été celle de trop, l’équipe ne montrant aucune ressource mentale ni collective pour redresser la barre. Battu par la Lazio en Coupe d’Italie, embarqué dans un mauvais cycle avec 1 victoire lors des 5 dernières rencontres, le club de la Louve avait besoin d’un électrochoc. Pourtant, les heures précédentes, la communication tournait autour du maintien de José Mourinho… Le Corriere dello Sport titrait même ce matin "José Mourinho reste".

Il était en fin de contrat en juin

Il en a été décidé autrement par les propriétaires du club, Dan et Ryan Friedkin, qui ont déclaré quelques mots dans le communiqué officiel. « Nous remercions José au nom de nous tous à l’AS Roma pour la passion et l’engagement dont il a fait preuve depuis son arrivée chez les Giallorossi. Nous garderons toujours de bons souvenirs de sa direction, mais nous pensons que, dans le meilleur intérêt du Club, un changement immédiat est nécessaire. Nous souhaitons à José et à ses collaborateurs le meilleur pour l’avenir. »

Mourinho était en fin de contrat à l’issue de la saison, et comme nous vous le révélions récemment, il était en pleine réflexion sur son avenir. D’autant que plusieurs rumeurs l’ont envoyé du côté du Brésil. Cependant, la fédération brésilienne a finalement choisi Dorival Junior pour redresser la sélection. Voilà donc Mourinho libre de tout contrat après son expérience à l’AS Roma, où il aura ajouté la Ligue Europa Conférence à son énorme palmarès.