EdF : un Argentin répond à Kylian Mbappé

«Gagner un championnat d’Europe est plus difficile que de gagner une Coupe du monde». Avec cette phrase, Kylian Mbappé avait déclenché une polémique, notamment auprès des Sud-américains. Des propos contestés par Leandro Paredes notamment, mais un autre membre de l’équipe nationale argentine s’est montré lui plus clément sur ce sujet.

«Ce sont des opinions, elles sont respectées. La Coupe du monde est la compétition la plus difficile à laquelle j’ai participé. Chacun peut dire ce qu’il veut», a d’abord indiqué Cristian Romero dans des propos relayés par Olé, avant de poursuivre. «J’ai eu l’occasion de gagner toutes les compétitions auxquelles j’ai participé avec l’équipe nationale. L’opinion est libre et si pour lui d’autres choses sont compliquées, ce n’est pas grave. On ne peut pas expliquer ce qui vous arrive quand vous gagnez une Coupe du monde», a-t-il conclu.