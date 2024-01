Rennes : la réponse froide de Julien Stéphan sur l’affaire Matic

Le Stade Rennais est en colère. Malgré un contrat courant jusqu’en 2025, le milieu de terrain Nemanja Matic a décidé de quitter la cité bretonne, sans prévenir les Rouge et Noir. Ce dernier a vidé son casier et a été vu à la gare de Rennes prenant le train. Forcément absent de l’entraînement, le Serbe, annoncé avec insistance à Lyon, s’est attiré les foudres de ses dirigeants. Le SRFC a d’ailleurs publié un communiqué officiel saignant à l’encontre de son joueur. Présent cet après-midi en conférence de presse, le coach rennais Julien Stéphan n’a donc pas échappé aux questions sur le cas Matic. Mais le technicien est resté très sobre dans ses déclarations.

La suite après cette publicité

«Le club vient de faire un communiqué, donc je n’ai pas de commentaire particulier à faire, il y a un communiqué qui a été fait et j’en resterai là. Je vous ai dit ce que j’en pensais la semaine dernière, que je souhaitais continuer avec lui sur la deuxième partie de saison. Maintenant, il y a une situation et un entraîneur dans cette situation-là doit se focaliser sur son groupe, sur la préparation de ses matches et sur le quotidien, et c’est ce que je fais. Il y en a un qui prépare une question encore sur « Nema » ou je redis la même chose ? Je suis un entraîneur pragmatique qui doit s’occuper de son groupe au quotidien, de la préparation des matches, là c’est Nice qui arrive, on a bien travaillé toute la semaine pour ça», a-t-il confié en conférence de presse.