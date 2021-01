LOSC : Christophe Galtier pas surpris par Sven Botman

L'adaptation expresse de Sven Botman (21 ans) impressionne en Ligue 1. Pour son entraîneur à Lille, Christophe Galtier, les débuts réussis du défenseur central néerlandais sont tout sauf une surprise.

«Il avait ces caractéristiques aux Pays-Bas. Quand Luis (Campos) m’a présenté ce joueur, j’ai rapidement adhéré. On savait que c’était un homme de duels, bon dans les airs et au sol, mais aussi bon relanceur. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau-là. Il a aussi devant lui des milieux qui travaillent énormément. Et il est aussi dirigé et commandé par José, qui est un homme d’expérience. Si j'ai souvenir d'un joueur aussi fort aussi jeune ? J’ai eu Kurt Zouma, qui jouait en Ligue 1 à 17 ans à Saint-Étienne, je souhaite à Sven le même parcours que Kurt », a-t-il confié en conférence de presse.