PSG : Mauricio Pochettino ne semble déjà plus vraiment aux commandes

Mauricio Pochettino sera-t-il l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? À deux matches de la fin d'une saison sans plus aucun suspens, il est possible d'en douter. Dans l'attitude ? Non, depuis sa prise de fonction l'été dernier, Mauricio Pochettino est loin d'emballer la presse lors de ses allocutions, toujours neutres, sans grain de folie ni petites phrases croustillantes. Par sa distance plutôt, dans le discours. Un détail qui n'aura pas échappé à certains journalistes présents cet après-midi du côté du Ooredoo Training Center de Saint-Germain-en-Laye (78). Pendant 20 minutes, lorsqu'il a s'agit d'évoquer l'avenir, l'Argentin a choisi de laisser toute la responsabilité au club. La fameuse Institution.

Interrogé sur la sortie médiatique de Gianluigi Donnarumma, qui a laissé entendre qu'il ne partagerait pas le but avec Keylor Navas la saison prochaine, Mauricio Pochettino a opté pour l'ignorance. «Je ne sais pas ce qu’il a dit. Je n’écoute pas. Une déclaration peut avoir des nuances». Avant de se ranger derrière le club, selon lui seul décideur en matière de gestion des gardiens de but. «De toutes manières, le club prendra la décision qui lui convient, au moment venu. Comme il l'a fait l’été dernier, en recrutant Donnarumma, en ayant Navas, avec Letellier et de jeunes gardiens. Le club prendra la décision et, ensuite, chacun aura son avis. Il se peut que rien ne change, il se peut que la situation change. Le club prendra la décision, qui sera la meilleure pour lui et pour l’équipe.»

Mauricio Pochettino est-il toujours le club ?

« Le Club » ? En fait-il vraiment toujours partie ? Pour combien de temps encore ? Interrogé sur cette distance mise lorsqu'il s'exprime, le technicien argentin a répondu, l'air légèrement agacé, prenant à témoin l'adjoint présent à ses côtés. «Je pense que je suis toujours l’entraîneur, non ? Je suis l’entraîneur du PSG, non ? La réponse est claire ? Je suis le club, je suis l’entraîneur. Nous sommes le club ? Je suis l’entraîneur, je suis donc intégré à l’organigramme du club. Je suis concerné par le processus de décision de certaines choses», a-t-il martelé, piqué dans son orgueil. Arrivé l'été dernier, incapable de faire passer un palier à un effectif pléthorique, Mauricio Pochettino semble plus que jamais sur le départ.

Au moment d'évoquer son cas personnel et son futur, alors que Paris semble temporiser - quand d'autres écuries annoncent Erik Ten Hag ou Erling Haaland - et alors qu'il est sous contrat dans la capitale jusqu'en juin 2023, le natif de Murphy préfère une nouvelle fois l'esquive, se rangeant derrière la stratégie du club. «Chaque club travaille de la manière qu’il l’entend. Selon sa stratégie. Le PSG a sa stratégie. Il doit continuer avec cette ligne directrice. Je crois que personne n’est en retard ou en avance. Il ne faut pas comparer le PSG avec les autres. L’important est de savoir où on va. Le club prépare la prochaine saison, ça ne fait aucun doute». Sans Mauricio Pochettino ?

