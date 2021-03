Lionel Messi, joueur le plus performant des cinq grands championnats en 2021

La suite après cette publicité

Cette saison, Lionel Messi est toujours à un niveau très impressionnant. Auteur de 23 buts et 10 passes décisives en 26 matches de Liga, l’Argentin est encore plus décisif depuis le début de l’année 2021. Selon le dernier rapport de l’Observatoire du football CIES, le sextuple Ballon d’or est même le joueur le plus performant des cinq grands championnats depuis le début de l’année.

Le CIES a développé une « méthodologie innovante pour comparer la performance des footballeurs indépendamment du poste occupé. » Cette étude, basée sur plusieurs critères de performance, donne un score. La valeur la plus haute dans l’absolu a été enregistrée pour Lionel Messi (92,5 sur 100). Il devance Robert Lewandowski en Bundesliga (89,5) et Jorginho en Premier League (89,5). En Ligue 1, c’est le Chilien de l’AS Monaco Guillermo Maripan qui obtient la meilleure note (86,3) devant un autre défenseur, le Lillois José Fonte (84,5).