Barça : la clause de la peur est bien active pour Ez Abde et Nico Gonzalez

Les Barcelonais Ez Abde (20 ans) et Nico Gonzalez (20 ans) sont prêtés un an sans option d'achat, respectivement à Osasuna et Valence. Les concernant, les Blaugrana ont bien rendu effectif la clause de la peur selon ce que rapporte AS. C'est quand il s'agit d'empêcher les joueurs prêtés d'évoluer contre le club à qui ils appartiennent.

Osasuna et Valence ne pourront donc les aligner contre le FC Barcelone, à moins qu'ils versent une indemnité. Mais selon Catalunya Radio, Osasuna a dit qu'il n'allait pas faire jouer Ez Abde contre le club catalan.