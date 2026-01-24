National : le scénario complètement fou entre Sochaux et Orléans

Lors de la 18e journée de National, Orléans a vécu un début de match pour le moins lunaire face à Sochaux (1-2). Le gardien Charly Jan a commis une triple bévue : une relance manquée, un penalty concédé après avoir fauché Kapit Djoco, et un carton rouge. Faute de second gardien sur le banc, un joueur de champ, Grégory Berthier, a enfilé les gants et a réussi à arrêter le penalty, offrant un moment incroyable et salvateur pour les Orléanais.

Malgré ce scénario rocambolesque, Orléans a limité les dégâts. Kapit Djoco a ouvert le score pour Sochaux (27e), Elson Mendes a doublé la mise avant la pause (42e), et Fahd El Khoumisti a réduit l’écart pour les locaux en fin de match (87e). Les Lionceaux confortent leur 3e place au classement, quatre points devant Orléans, qui peut se consoler d’avoir résisté après ce départ chaotique.