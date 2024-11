LdC : l’Atlético de Madrid écrase le Sparta Prague, l’AC Milan se sort du piège slovaque

Ce mardi, la 5e journée de Ligue des Champions débutait à 18h45 avec deux rencontres importantes pour deux outsiders cette saison sur la scène européenne. Bourreau du Paris Saint-Germain lors de la dernière journée (1-2), l’Atlético de Madrid se déplaçait encore sur la pelouse du Sparta Prague ce mardi. Pour l’emporter, Diego Simeone a décidé une équipe compétitive sans Antoine Griezmann afin de maximiser les chances d’un succès précieux en terres tchèques. Finalement, les Matelassiers ont facilement écrasé leurs hôtes du soir sous l’impulsion d’un grand Julian Alvarez. Alors que les siens ont réussi à récolter un coup-franc intéressant aux 25 mètres, l’attaquant argentin s’est chargé d’envoyer le ballon en pleine lucarne pour ouvrir le score (0-1, 15e).

Largement supérieurs et multipliant les offensives, les Madrilènes ont doublé la mise avant la mi-temps grâce à un but heureux de Marcos Llorente, bien aidé par la feinte d’Alexander Sorloth (0-2, 43e). Et après un doublé de Julian Alvarez après une belle chevauchée (0-3, 59e), Antoine Griezmann s’est joint à la fête quelques instants après son entrée en jeu avec une frappe limpide du droit (0-4, 71e). Entré en jeu à la 79e minute, Angel Correa, héroïque il y a 3 semaines au Parc des Princes, s’est également illustré avec un doublé qui est venu sérieusement corser l’addition pour le Sparta Prague (85e, 89e). Avec cette belle victoire (0-6), l’Atlético fait un sacré bond au classement et pointe à une dixième place encourageante pour la suite.

L’AC Milan s’en sort difficilement contre le Slovan Bratislava

Dans le même temps, l’AC Milan était en déplacement en Slovaquie. Dans la capitale, les Rossoneri se devaient de l’emporter face au Slovan pour poursuivre leur belle remontée au classement et capitaliser sur leur succès face au Real Madrid au début du mois (1-3). Les affaires milanaises ont bien démarré avec le but précoce de Christian Pulisic (0-1, 21e), déjà dangereux cinq minutes auparavant (16e). Mais alors que les Lombards semblaient maîtriser la rencontre, les locaux ont égalisé dans la foulée grâce à un lob astucieux de l’Arménien Tigran Barseghyan (1-1, 24e). Face à une équipe dangereuse en contre-attaque, l’AC Milan a mis du temps avant de se remettre d’aplomb pour aller chercher la victoire.

Finalement, la réponse milanaise est venue à la 68e minute grâce à une superbe finition de Rafael Leao après un caviar de Fikayo Tomori (1-2, 68e). Trois minutes plus tard, Tammy Abraham faisait étalage de toute sa malice en interceptant la mauvaise passe du défenseur Kenan Bajric vers son gardien pour offrir le break aux siens (1-2, 71e). Malgré cela, le club de Bratislava n’ont pas abdiqué et la réduction de l’écart en fin de match de Nino Marcelli est venue illustrer cette abnégation (2-3, 88e). Cela n’a pourtant pas été suffisant pour éviter une cinquième défaite en cinq matches au Slovan Bratislava, bon dernier de Ligue des Champions. De son côté, l’AC Milan grimpe à une 9e place très positive pour la suite.