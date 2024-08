Crystal Palace envisage une opération à 50 M€ pour deux cracks de Chelsea

Attaqué de toutes parts sur ce mercato d’été pour ses vedettes, Crystal Palace compte bien se défendre en menant à se lançant à son tour à la poursuite de deux jeunes prodiges de Chelsea. D’après The Sun, le club détenu par John Textor est disposé à mettre plus de 20 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services de Carney Chukwueka, peu utilisé par les Blues depuis son arrivée en 2022 et également pisté par le FC Barcelone.

Mais ce n’est pas tout. Le tabloïd britannique précise que Crystal Palace serait prêt à relancer Trevoh Chalobah. Courtisé par le Bayern Munich l’été dernier, le défenseur central anglais n’entre pas dans les plans d’Enzo Maresca pour la saison à venir. Poussé vers la sortie, le joueur de 25 ans, évalué à près de 30 millions d’euros, est fortement convoité par les Eagles, en vue de pallier un potentiel départ de Marc Guéhi vers Newcastle.