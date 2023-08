OL : Laurent Blanc reste confiant pour son avenir

La première rencontre de l’OL en Ligue 1 était forcément attendue. Ce dimanche, sur la pelouse de Strasbourg, les Gones ont réalisé une performance moyenne et ont été battus par des Alsaciens opportunistes (2-1). L’issue du match a le don d’irriter Laurent Blanc qui a l’impression que ses ouailles ont perdu sur deux erreurs bêtes : «Dans l’animation offensive, cela a pêché. Quand on n’est pas adroit devant le but, il ne faut pas marquer. Le coup-franc nous coute le match. Il faut apprendre très vite quand on joue le haut niveau, mais on aurait du se douter de leur attaque. On a frappé au but, les mouvements devant le but, il y en a eu. Sincèrement, il y a des choses à redire, mais il y a des choses positives.»

Relancé sur sa relation vis-à-vis du contexte lyonnais et de sa relation avec ses dirigeants, l’ancien tacticien de Bordeaux et du PSG a regretté les restrictions de la DNCG et a réaffirmé sa joie d’être sur le banc rhodanien : «On ne s’occupe pas du reste, on se concentre sur les matches. Tant que ce mercato n’est pas fini, il y a des choses qui vont se dire. La DNCG nous bloque, c’est dommage. Il faut attendre pour le mercato, ce n’est pas simple. Je suis très heureux à l’OL.» Reste à savoir si le champion du monde 1998 est déjà sur la sellette ou non.