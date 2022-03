Arsenal : Mikel Arteta considère l'échec de Bukayo Saka en finale de l’Euro 2020 comme positif

En conférence de presse après la victoire de son équipe face à Watford (3-2), le coach d’Arsenal Mikel Arteta a expliqué que le tir au but décisif loupé par Bukayo Saka en finale de l’Euro 2020 était une excellente chose pour la suite de sa carrière. « Je pense que Bukayo a eu une expérience cet été que peu de joueurs auront un jour et je pense que c'est formidable pour sa carrière parce que le monde du football a montré à quel point il l'aimait et à quel point il le respectait » a déclaré Arteta.

Le technicien espagnol a ensuite expliqué que cela était très formateur pour le milieu anglais de 20 ans, auteur d’un but et d’une passe décisive durant le match face au Hornets. « Je pense que des expériences comme celle-là marquent votre carrière. Et vous apprenez plus de ces moments difficiles que s’il avait marqué ce but » a expliqué le coach d’Arsenal, actuellement 4e de Premier League. Depuis le début de la saison, Saka a disputé 30 matchs avec les Gunners, inscrit neuf buts et délivré 5 passes décisives.