Le nouveau record d'Harry Kane face à Arsenal

La course à la 4e place en Premier League va continuer jusqu'à la dernière journée. En effet, ce jeudi Tottenham (5e) réduisait l'écart en battant sans accroc (3-0) son rival du nord de Londres, Arsenal (4e). Les deux équipes ne comptent désormais plus qu'un point d'écart au classement.

Auteur d'un doublé en première période, Harry Kane, qui inscrivait ses 14 et 15e buts de la saison en championnat, est devenu le meilleur buteur en Premier League face à Arsenal avec 13 buts en seulement 15 apparitions face au Gunners. Il dépasse ainsi Wayne Rooney (12) et Jamie Vardy avec qui il était à égalité au début de la rencontre (11) selon The Sun.