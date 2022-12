Newcastle : Jorginho et Youri Tielemans ciblés

Auteur d’un très bon début de saison en Premier League, Newcastle compte bien se renforcer durant le mercato d’hiver dans l’objectif de consolider une place sur le podium du championnat anglais et ainsi valider un ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Selon les informations du Daily Mail, la direction des Magpies penserait principalement à deux noms : le milieu italien Jorginho (31 ans), en fin de contrat avec Chelsea dans six mois et le joueur belge Youri Tielemans; plus vraiment indispensable à Leicester.

D’autres pistes moins développées sont également envisagées. Les milieux de terrain français Khéphren Thuram de Nice, et Manu Koné du Borussia Mönchengladbach - tous deux âgés de 21 ans - plairaient beaucoup aux recruteurs de Newcastle mais la concurrence s’annonce rude puisque Chelsea tient également à cette paire.

