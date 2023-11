Toulouse : RedBird Capital Partners réfléchirait déjà à une vente

Selon les dernières informations de la chaîne Bloomberg, le fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners réfléchirait déjà à une vente du Toulouse FC, dont il est l’actionnaire majoritaire depuis l’été 2020. Une information reprise quelques minutes plus tard par le quotidien L’Equipe. D’après des sources anonymes proches du dossier interrogées par le média financier, une étude de faisabilité aurait été lancée par RedBird. Au sein de la société new-yorkaise détenue par le puissant homme d’affaires Gerry Cardinale, une réflexion sur le sujet serait en cours, sans nécessairement aboutir à une vente. À noter, cependant, que l’entreprise a refusé de commenter ces informations.

Pour rappel, la possibilité d’une vente avait d’ores et déjà été évoquée cet été, bien que le président Damien Comolli ait souvent répété l’engagement sur le long terme des propriétaires américains. Déjà à la tête de l’AC Milan, RedBird semble, aujourd’hui, privilégier le club milanais, en témoignent les départs récents de Cardinale et plusieurs de ses associés du conseil d’administration du TFC pour permettre aux Violets de se mettre en conformité avec le règlement de l’UEFA et ainsi valider leur participation à la Ligue Europa.