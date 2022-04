Les compositions probables de Feyenoord-OM

La suite après cette publicité

L'OM joue une partie de son avenir européen ce soir au De Kuip de Rotterdam, l'endroit même où les Bleus de Roger Lemerre ont été sacrés champion d'Europe en 2000 contre l'Italie. Une pelouse qui sent bon l'exploit même si les Phocéens auront droit à un morceau de choix face à eux avec Feyenoord, qui a sorti au tour précédent le Slavia Prague.

Actuellement 3e d'Eredivisie, le club néerlandais est en forme. Il a même battu l'Ajax il y a un mois au terme d'une rencontre spectaculaire. Méfiance donc surtout que l'effectif d'Arne Slot est au complet. Seuls Toornstra et l'habituel gardien titulaire Bijlow sont blessés. Ce dernier sera remplacé par l'Israélien Ofir Marciano, excellent depuis qu'il a pris la place.

Mandanda pour sa 100e en Europe

Il sera couvert par une défense à quatre qui devrait être la suivante : Geertruida à droite, Malacia à gauche et la paire Trauner-Senesi en guise de charnière centrale. Au milieu, la pépite Köcku sera associée à Aursnes alors que devant, le trio d'offensifs Nelson-Linssen-Sinisterra devra alimenter l'attaquant de pointe, Dessers. Ce dernier compte 8 buts sur les 7 derniers matchs de C4.

Dans cette demi-finale aller, l'OM pourra lui compter sur la présence de Mandanda, qui fêtera sa 100e sur la scène européenne. La défense devrait être composée de Rongier, Saliba, Caleta-Car et Luan Peres. Dans le 4-3-3 de Sampaoli, Guendouzi fera sans doute équipe avec Kamara et l'étincelant Gerson. Milik est bien partie pour occuper le front de l'attaque avec Ünder et Payet à ses côtés.