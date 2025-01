Ligue 2 : le mercato du Paris FC s’accélère !

En octobre dernier, le Paris FC allait rentrer dans une nouvelle ère. Club établi de Ligue 2 qui a souvent échoué au moment de monter en Ligue 1, la formation basée du côté du Stade Charlety annonçait l’arrivée de la richissime famille Arnault à sa tête ainsi qu’une participation du groupe Red Bull dont sa compétence dans le monde du football (RB Leipzig et Red Bull Salzbourg) n’est plus à démontrer, notamment dans la découverte de jeunes talents. Cela intervenait dans un début de saison agité où le club parisien trônait en tête de la Ligue 2 après un été ambitieux avec les arrivées de Maxime Lopez (Sassuolo) et Jean-Philippe Krasso (Étoile Rouge de Belgrade).

«Notre objectif est d’abord d’accomplir une belle saison de Ligue 2 et de monter en Ligue 1. Ensuite, lorsque, je l’espère, nous serons en L1, il faut créer un club qui reste dans l’élite et s’y installe. Pour, après, espérer arriver à accrocher des places européennes régulièrement», avait d’ailleurs martelé Antoine Arnault à l’arrivée de sa famille à la tête du club parisien. Depuis, la situation n’a pas grandement évolué même si la lutte en Ligue 2 est intense avec le FC Lorient (1er) et l’USL Dunkerque (3e). Deuxième, le Paris FC est encore loin d’avoir composté son billet pour la Ligue 1 et va devoir batailler jusqu’au bout. Pour être le mieux armé possible, le mercato hivernal devait apporter plus de ressources à l’entraîneur Stéphane Gilli. Sans vouloir faire de folies trop rapidement, le Paris FC avait pour autant ciblé des joueurs évoluant en Ligue 1 et dans les compétitions européennes.

La qualité plutôt que la quantité

Deux postes étaient ainsi ciblées, un ailier droit et un défenseur polyvalent. Et le dernier poste a été comblé ce jeudi avec Thibault De Smet. Cela ne veut pas dire que le Paris FC n’a pas avancé pour autant, bien au contraire. Pour son secteur offensif, le club parisien a déjà deux jolis noms sur la table. Tout d’abord, Jonathan Ikoné comme nous vous l’avons révélé. Bien que dans le viseur du FC Nantes, de Rennes, Strasbourg et Lens, mais aussi de formations du Golfe Arabo-Persique (Arabie saoudite et Qatar), le polyvalent joueur capable de jouer comme milieu offensif, mais aussi comme ailier droit serait une recrue de poids. International français (4 capes), il compte 194 matches avec le Paris Saint-Germain, Montpellier et Lille ainsi que 135 avec la Fiorentina où il évolue depuis 2022. Joueur originaire d’île de France puisque né à Bondy et formé au Paris Saint-Germain, Jonathan Ikoné n’a que 26 ans et a de l’expérience dans les trois compétitions européennes (50 matches). De quoi en faire l’une des têtes d’affiche du nouveau projet mené par le Paris FC. Son prix qui a été fixé à 8 millions d’euros par la Fiorentina pourrait en faire le deuxième plus gros achat du championnat derrière l’arrivée de Lucas Ocampos lors de la saison 2012/2013 du côté de Monaco pour 13 millions d’euros.

La concurrence s’annonce rude dans ce dossier et le Paris FC dispose d’une piste alternative avec Nathan Ngoumou (24 ans). Formé à Toulouse, le cousin d’Achille Emana est international U21 français et a la particularité d’avoir bien connu la ligue 2 avec les Violets (44 matches pour 10 buts et 4 passes décisives). Parti à l’été 2022 du côté du Borussia Mönchenglabach, son passage est plutôt honorable (61 matches, 6 buts et 2 offrandes), mais il est marqué par de nombreux pépins physiques. Cette saison, il ne compte que 11 apparitions avec les Poulains pour seulement 291 minutes de jeu. L’occasion de revenir en France dans un projet ambitieux pour se relancer pourrait le convaincre même si le RC Lens est aussi dans la course. Pour ce qui est de la défense, cela est enfin bouclé puisque Thibault De Smet (26 ans) arrive du Stade de Reims. Défenseur polyvalent, le gaucher peut évoluer comme latéral gauche et défenseur central. Le Belge qui ne compte que 6 apparitions (1 passe décisive) cette saison débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Hors des plans de Luka Elsner à Reims, il était un élément important du précédent coach Will Still. Pas dans la précipitation et avançant ses billes pour combler deux besoins essentiels, le Paris FC se montre cohérent avec son plan initial. Si une possible montée en Ligue 1 pourrait amener cet été un mercato plus important, le club parisien cherche à améliorer son effectif sans trop le chambouler pour cet hiver. Amener ces quelques ajouts qui pourront permettre au Paris FC d’enfin réussir à monter en Ligue 1 après plusieurs années à échouer de peu …