Mercato : le Paris FC vise des joueurs de Ligue 1 et de Ligue des Champions !

Depuis le 29 novembre dernier, le Paris FC a changé de dimension. Officiellement racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull, le club parisien se met à rêver plus grand, comme son grand frère, le Paris Saint-Germain. Doté d’une toute nouvelle puissance financière, le PFC a déjà annoncé qu’il ne comptait pas dépenser des fortunes sans réfléchir et qu’il souhaitait y aller par étape. En clair, le PFC veut déjà quitter la Ligue 2 et rejoindre la Ligue 1 le plus rapidement possible.

«Notre objectif est d’abord d’accomplir une belle saison de Ligue 2 et de monter en Ligue 1. Ensuite, lorsque, je l’espère, nous serons en L1, il faut créer un club qui reste dans l’élite et s’y installe. Pour, après, espérer arriver à accrocher des places européennes régulièrement», avait déclaré Antoine Arnault. Actuel deuxièmes du classement, à deux points du leader lorientais, les Parisiens sont dans les clous.

Pas de folie, mais…

Cependant, s’il compte rester mesuré, le Paris FC ne s’interdit pas de donner un petit coup de main à Stéphane Gilli. En clair : les Franciliens sont prêts à recruter cet hiver. RMC Sport dévoile d’ailleurs le plan du PFC. Le club souhaiterait recruter deux profils en priorité : un ailier droit et un défenseur central axe droit. Aucun nom de joueurs pistés n’est donné, mais le média rappelle qu’aucune folie ne sera faite.

Concrètement, le transfert record de Lucas Ocampos (Monaco avait lâché 13 M€ en 2012) restera l’opération la plus chère de l’histoire de la L2. Le PFC aurait d’ailleurs repoussé plusieurs propositions de joueurs, dont une à 4 M€ pour un joueur étant finalement parti en Liga pour deux fois moins cher. Cependant, le média ajoute un détail qui ne manquera pas de titiller les supporters parisiens. Le PFC souhaiterait aller piocher dans les clubs aux effectifs surchargés qui seront sortis des coupes d’Europe. Ainsi, RMC assure que le club de la famille Arnault aurait des joueurs de L1 et d’autres engagés en Ligue des Champions et en Ligue Europa dans le viseur. Suspens !