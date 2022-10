PSG, LdC : Christophe Galtier n'a toujours pas tranché pour son système

À la veille d'un match décisif pour la première place du groupe H, en Ligue des Champions, face au Maccabi Haïfa, Christophe Galtier était présent devant la presse et a notamment évoqué le nouveau système utilisé, à quatre défenseurs. Et pour le moment, le manager parisien a émis le doute avant le match face aux Israéliens et assure ne pas avoir oublié son système tactique avec trois défenseurs.

«Ne pensez pas qu'on a abandonné le système à trois défenseurs centraux. C'est un atout d'avoir deux systèmes. Cela a coincé pour différentes raisons, mais on avait une réflexion pour savoir comment améliorer l'efficacité de mes trois grands attaquants. Je voulais mettre les joueurs dans les meilleures positions et leurs zones préférentielles. La décision a également été prise, aussi, en raison des blessures. Il y a cette réflexion sur le trio offensif, il faut les utiliser du mieux possible. Ils doivent jouer dans leur registre et être heureux», a-t-il assuré.

