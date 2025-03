LOSC : le message cinglant de Bruno Genesio contre la LFP !

La direction lilloise avait demandé le report de la rencontre et la LFP n’avait pas validé ce souhait. Interrogé au micro de DAZN après la débâcle (4-1) reçue par le LOSC contre le PSG au Parc des Princes ce samedi soir en Ligue 1, Bruno Genesio n’a pas caché sa frustration suite à ce refus des instances d’aménager le calendrier des Parisiens et des Lillois, à quelques jours des deux chocs des clubs français en Ligue des Champions. L’entraîneur français a opéré quelques turnovers sur cette affiche pour mieux préparer la rencontre contre Dortmund mardi.

«Les changements nous ont fait beaucoup de bien avec Jonanthan, Haraldsson, Ethan, Ayoub… On a vu un autre visage. Mais il faut replacer tout ça dans le contexte. On joue mardi un match de Champions League à Dortmund. Tous les choix et toutes les réflexions ont été fait en fonction du match de ce soir mais aussi de mardi. Mais sans faire la pleureuse, il y avait moyen de faire beaucoup mieux de la part des instances», a-t-il ainsi conclu. Décidémment, la Ligue se fait attaquer de tous les côtés en ce moment.