Arsenal - Crystal Palace : les compositions officielles

C’est parti pour une nouvelle journée de Premier League sur le site Foot Mercato ! Ce dimanche, Arsenal reçoit, dans son antre de l’Emirates Stadium, Crystal Palace pour le compte de cette 28ème journée de championnat d’Angleterre. Un derby londonien très attendu dans le royaume, même si la dynamique des deux formations est diamétralement opposée. Et pour cause, les Gunners sont actuellement leaders de Premier League (66pts) et restent sur une série de cinq victoires consécutives en championnat, dont un succès probant face à Fulham le week-end dernier (0-3). En face, Crystal Palace (12e, 27pts) traverse une période de crise profonde puisque les Eagles n’ont plus connu le succès depuis le 31 décembre et 12 matches consécutifs toutes compétitions confondues (7D, 5N). Face à cette terrible série, les dirigeants du club londonien ont décidé de limoger Patrick Vieira ce vendredi, soit un an et demi après son arrivée outre-Manche. Si Arsenal est donc déterminé à prendre le large au classement par rapport à son dauphin, Manchester City, Crystal Palace voudra démarrer ce nouveau cycle sur une note positive et mettre fin à cette spirale infernale.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 15h00. Pour cette nouvelle sortie en Premier League, trois jours après avoir fait souffler quelques cadres en Ligue Europa, Mikel Arteta a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-2-3-1, très performant depuis le début de la saison. Blessé lors de la sortie de route face au Sporting et absent plusieurs semaines, William Saliba est remplacé par Rob Holding en défense. Le milieu de terrain est composé de Granit Xhaka, Thomas Partey et Martin Odegaard, tandis que Gabriel Martinelli, Buyako Saka et Leandro Trossard sont titulaires en attaque. Du côté des visiteurs, Paddy McCarthy, l’habituel entraîneur des U21 qui dirigera pour la première fois l’équipe pro en tant qu’intérimaire, a tranché pour sa grande première à la tête de l’équipe et aligne un 4-3-3. Jeff Schlupp, Luka Milivojevic et Cheick Doucouré auront la lourde tâche de tenir le milieu de terrain face aux Gunners. La ligne offensive sera quant à elle composée de Wilfried Zaha qui sera accompagné des deux français Odsonne Edouard et Michael Olise.

Les compositions :

Arsenal : Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Zinchenko – Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Martinelli - Trossard.

Crystal Palace : Whitworth - Ward, Andersen, Guehi, Mitchell - Doucouré, Milivojevic, Schlupp - Zaha, Olise, Edouard.