Crystal Palace se sépare de Patrick Vieira

Crystal Palace, 12ème de Premier League et toujours à la recherche de sa première victoire en 2023, a décidé de se séparer de Patrick Vieira. Arrivé en juillet 2021 sur le banc des Eagles, l’ancien entraîneur de Nice aura dirigé 74 matchs à la tête du club anglais (22 victoires, 24 nuls, 28 défaites).

«Le club de Crystal Palace peut confirmer que Patrick Vieira a quitté son poste d’entraîneur de l’équipe première. Trois membres du staff de Patrick - Osian Roberts, Kristian Wilson et Saïd Aïgoun - ont également quitté le club. Patrick a tout donné à Crystal Palace, et nous le remercions tous, lui et son équipe, pour leur service», peut-on lire dans le communiqué publié par le club.

