Ligue 1 : le calendrier du PSG se dévoile

La saison prochaine sera celle de la revanche pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a échoué dans sa quête de la Ligue 1 la saison passée face à Lille et cherchera l'année prochaine à récupérer l’Hexagoal. À cette occasion, le PSG débutera la saison 2021/2022 de Ligue 1 face à Troyes, chez le promu la première semaine d’août d’après les informations du Parisien. Si les dates des rencontres face à Lyon et Marseille étaient connues, on en sait désormais un peu plus sur le reste des rencontres.

Après avoir affronté le champion de Ligue 2, les joueurs de Mauricio Pochettino recevront Strasbourg au Parc des Princes le 14 ou 15 août, avant de se déplacer à Brest, puis Reims pour finalement recevoir Clermont, l’autre promu, et Lyon juste après. Un premier choc dans la saison des coéquipiers de Neymar qui accueilleront le champion, le LOSC, le 31 octobre (match retour lors de la 23e journée) et Monaco le 18 décembre pour la 18e journée (le retour se jouera le 19 ou le 20 mars pour la 29e journée). La saison du PSG prendra fin à domicile contre Metz le 21 mai 2022.