C’est aujourd’hui que les nommés pour le trophée Lev Yachine, récompensant le meilleur gardien, sortent devant le grand public. On retrouve Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andry Lunin, Mike Maignan, Giorgi Mamardashvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer et Ronwen Williams.

Si la donne semblait assez évidente l’an passé avec le sacre d’Emiliano Martinez, sacré un an plus tôt avec l’Argentine, le résultat s’annonce bien plus serré cette année. Champion d’Europe avec l’Espagne, Unai Simon a des arguments, tout comme Andry Lunin, responsable du parcours du Real Madrid en Ligue des Champions, malgré son statut de remplaçant en finale.