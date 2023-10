Sénégal : la liste d’Aliou Cissé pour affronter le Cameroun

Au tour d’Aliou Cissé de dévoiler sa liste pour le prochain match du Sénégal. Il s’agit d’un amical de prestige qui aura lieu le 16 octobre à Lens face au Cameroun. Le sélectionneur a communiqué une liste de 26 joueurs.

La suite après cette publicité

On y retrouve bon nombre d’acteurs de Ligue 1, comme les Marseillais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ou encore les Monégasques Ismail Jakobs et Krépin Diatta. Partis en Arabie saoudite cet été, Sadio Mané et Édouard Mendy sont également présents.