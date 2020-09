Tottenham : Gareth Bale évoque ses ambitions

C'est désormais officiel, Gareth Bale est de retour à Tottenham ! Prêté par le Real Madrid au club qui lui avait permis de se révéler au monde de 2007 à 2013. Dans une interview accordée aux Spurs, l'attaquant gallois de 31 ans a livré ses premières impressions, de retour au bercail. Le sourire aux lèvres. « C’est un club tellement spécial à mes yeux, c’est ici que je me suis fait un nom. Quel club incroyable, quels supporters incroyables. C’est juste fou d’être de retour. J’ai maintenant envie de retrouver la forme et d'aider l’équipe, et bien entendu, je l’espère, remporter des trophées. » Blessé, le Gallois devra observer une période de rééducation d'un mois avant d'être disponible pour évoluer sous les ordres de José Mourinho.

Lors de cette allocution, pleine d'émotions, Gareth Bale a évoqué son envie de revenir,« comme je l’ai dit, ce club a quelque chose de spécial. Quand je suis parti, j’ai tout de suite pensé que j’aimerais revenir un jour. L’opportunité s’est présentée aujourd’hui. C’était le bon moment pour moi. J’ai faim, je suis motivé, j’ai envie de bien faire pour l’équipe. Je suis impatient de commencer, » mais également sa progression loin de l'Angleterre, « en allant à Madrid, où j’ai gagné de nombreux titres, en allant loin avec la sélection galloise, j’ai l’impression d’avoir acquis une mentalité de vainqueur. Je sais aujourd’hui comment remporter des trophées. Il faut le vivre. En jouant des finales, on apprend à aborder ces rencontres décisives, à gérer la pression. C’est une question d’expérience. J’espère pouvoir transmettre cette mentalité au vestiaire, apporter plus de confiance à l’équipe, qu’ils croient en la possibilité de remporter des titres. L’objectif de la saison c’est ça. Pas atteindre une seule finale, mais en faire une habitude. J’ai envie de redonner cette mentalité à Tottenham, » et ses ambitions futures, « j’ai pu échanger avec le Président, on a parlé de ce que nous avions réalisé ensemble. Depuis que je suis parti, le club a changé, il a grandi, il s’est développé. Le stade est incroyable, le centre d’entraînement est encore mieux que du temps où j’étais joueur ici. Je veux contribuer à porter le club vers le niveau supérieur. Atteindre des finales, remporter des trophées. »