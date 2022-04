Chelsea - Real Madrid | Streaming : comment regarder le match en direct

S'il n'y a plus de représentants français en Ligue des Champions après les éliminations du PSG et du LOSC, il reste encore du très lourd pour les quarts de finale de la compétition. Après le choc de poids lourds de la C1 entre Manchester City et l'Atlético de Madrid mardi soir (1-0), c'est le Real Madrid qui s'en va défier le tenant du titre Chelsea ce mercredi soir de l'autre côté de la Manche. Le club espagnol, qui détient le record de victoire finale (13 titres en C1), n'est plus qu'à trois étapes d'un nouveau sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Dans cette édition 2021-2022 de la Ligue des Champions, le Real Madrid de l'intenable Karim Benzema a fait preuve d'une grande force de caractère en renversant notamment lors du dernier tour le PSG du grand Kylian Mbappé ou Lionel Messi. Et après avoir écarté les Parisiens (0-1, 3-1), les Madrilènes vont avoir affaire à un autre gros calibre, à savoir Chelsea, tenant du titre.

Ce choc, c’est aussi l’affrontement entre le duo infernal de Madrid (Benzema et Vinicius), et la séduisante armada de Chelsea, composée notamment de Havertz, Pulisic, Ziyech, Lukaku ou encore Werner. Et pour cette rencontre, le club anglais pourra compter sur toutes ses stars puisque Ngolo Kanté sera également présent. Même son de cloche pour le club de Madrid puisque l'équipe est au complet avec les retours de suspension de Casemiro et Ferland Mendy.

Du côté du club londonien, Thomas Tuchel, devrait aligner un 5-2-3 avec un trio offensif de feu Havertz, Pulisic, Mount à moins que cela ne soit Hakim Ziyech et Lukaku. Kanté tiendra le milieu de terrain et sera placé aux côtés de Jorginho pendant que la charnière centrale sera composée de Thiago Silva, Rudiger et Azpilicueta. Elle protégera les cages du mur sénégalais Edouard Mendy. Sans oublier les deux latéraux offensifs Alonso et Reece James. Quant à Carlo Ancelotti, il devrait aligner son traditionnel 4-3-3 avec un trio offensif Benzema, Vinicius et Asensio. Derrière, on devrait retrouver l'iconique trio du milieu avec Casemiro au centre avec Modric et Kroos. La défense classique devrait être Mendy, Alaba, Militao et Carvajal devant le solide Courtois dans les buts.

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant, il va falloir, encore une fois, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, mais pas sur beIN Sports qui va diffuser l'autre rencontre Villarreal-Bayern. Depuis le début de la saison, vous avez l'embarras du choix pour suivre le match, il faudra donc suivre la rencontre opposant les Blues à la Casa Blanca sur C+ ce mardi soir, à 21h. Spectacle garanti à Stanford Bridge pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison des deux clubs.

Regarder le match de foot Chelsea-Real Madrid en streaming

Si vous n'avez pas Canal+ en passant par le satellite, la TNT via décodeur TV CANAL+ vous ne pourrez profiter de cette rencontre qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de Canal+ (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce deuxième affrontement anglo-espagnol de ces 1/4 de finale. Le stream, disponible en haute qualité via l’application MyCanal, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, sera actif immédiatement et vous bénéficierez en plus d'un accès total à BeIN Sports, et à tout canal + à savoir les séries, le cinéma et même la Formule 1. Le football sera également visible, que ce soit la Ligue 1, la Liga la Premier League ou la LdC. Comme cela vous pourrez regarder 100 % de la C1 avec notamment Liverpool-Benfica, Chelsea-Real Madrid, Bayern-Villarreal cette semaine, mais aussi les 1/2 finale de la compétition.

Comment regarder le streaming Chelsea-Real Madrid ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Androïd TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Chelsea-Real Madrid directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse, installé tranquillement dans votre salon, assis sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wi-fi ou une connexion 5G efficace. Un choc européen qui sera arbitré par un nom connu de la Ligue 1 Clément Turpin. L'arbitre français de 39 ans est un peu expérimenté en Ligue des Champions. Le natif d'Oullins dans le Rhône n'avait pas encore officié lors d'un match de l'un des deux clubs cette saison mais s'occupait du VAR lors de la défaite du Real Madrid face au petit Poucet le Shérif Tiraspol.

