Eliminatoires CAN 2023 : l’Algérie s’impose en Ouganda et s’assure la première place de sa poule

Déjà assuré de disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2023 organisée l’hiver prochain en Côte d’Ivoire, l’Algérie se déplaçait au complexe multisports de Japoma pour y affronter l’Ouganda, obligée de s’imposer face aux champions du continent en 2019 pour espérer avoir son destin en main lors de la dernière journée, prévue lors de la trêve internationale de septembre. Pour cette rencontre sans grande incidence sur la suite de ces éliminatoires, le sélectionneur des Verts Djamel Belmadi réalisait un gros turnover avec les titularisations de Belkebla et Abdelli au milieu de terrain.

Le néo-international algérien Houssem Aouar, quant à lui, était mis sur le banc au coup d’envoi. Le début de rencontre entre les deux sélections était d’abord équilibré, avec des offensives dans les deux moitiés de terrain. Les Fennecs se montraient néanmoins plus dangereux, notamment avec les têtes de Mohamed Amoura (13e) et Ramy Bensebaïni (20e). Ce dernier sauvait les siens devant sa ligne pour dégager le centre dangereux de Mato Rogers, remuant dans le secteur offensif ougandais (36e).

Un Amoura étincelant, première pour Houssem Aouar

Mais finalement, avant la pause, Djamel Belmadi pouvait respirer puisque son ailier Mohamed Amoura, profitant de la frappe mal repoussée de Haris Belkebla pour tromper le portier adverse (1-0, 42e). Au retour des vestiaires, l’Algérie continue de pousser dans le dernier tiers des locaux pour faire le break. Pour cela, le sélectionneur des Verts faisait entrer son capitaine Riyad Mahrez et Houssem Aouar, pour sa première apparition avec sa nouvelle sélection. Après quelques opportunités manquant de justesse, c’est sur un contre éclair que les coéquipiers du Citizen, passeur décisif sur le deuxième but, confirmaient son ascendant dans ce match.

Le premier buteur Amoura était d’abord au départ de l’action, à la suite d’un corner, avant de finir et de pousser le ballon dans le but vide (2-0, 67e). Le match retombait ensuite dans un faux rythme pour les visiteurs, qui laissaient l’occasion à Fahad Bayo de réduire la marque et faire trembler son adversaire du soir (2-1, 88e). Finalement, l’Algérie s’impose en terres ougandaises et est assuré de finir ces éliminatoires sur le trône de leader du groupe F. L’Ouganda devra s’imposer au Niger et espérer une défaite de la Tanzanie en septembre pour espérer se qualifier pour l’édition ivoirienne de la CAN.