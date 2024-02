Argentine : Emiliano Martínez veut également participer aux JO

Qualifiée aux dépens du Brésil cette semaine après une finale disputée, l’Argentine va pouvoir participer au tournoi olympique l’été prochain en France. Une compétition qui attire de plus en plus de joueurs. Dans un entretien à DSports, Emiliano Martínez a indiqué les JO de Paris l’intéressait : «j’ai regardé la finale (des Pré-Olympiques), j’ai aimé l’équipe. S’il y a quelque chose qui me manque dans l’équipe nationale, c’est gagner les Jeux Olympiques.»

Ces dernières semaines, d’autres noms ont été évoqués dans la presse pour accompagner l’Albiceleste en France. Angel Di Maria, mais surtout le Ballon d’Or, Lionel Messi ont été invités par Javier Mascherano, le sélectionneur de l’équipe olympique. Limitée à trois joueurs de plus de 23 ans, la sélection va devoir faire face à des choix coriaces dans les prochains mois.