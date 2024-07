Euro 2024 : l’incroyable pronostic de Ralf Rangnick pour l’Autriche

C’est l’une des surprises de ce début d’Euro. Pas forcément attendue dans un groupe relevé avec la Pologne mais surtout la France et les Pays-Bas, l’Autriche a terminé première de son groupe C. Une prouesse qui leur permet de figurer dans la partie de tableau moins compliquée et d’affronter la Turquie en 8es de finale. Malgré cet adversaire redoutable dès le premier match, les Autrichiens peuvent se mettre à rêver. Présent en conférence de presse avant l’affrontement face aux Turcs, Ralf Rangnick, le sélectionneur autrichien, a expliqué qu’il avait une vision dès le début du tournoi. Pour lui, son équipe allait remporter le tournoi continental :

La suite après cette publicité

«Au début du tournoi, j’ai dit que nous atteindrions la finale ou même que nous serions champions. Je ne pense pas que ce soit très probable, mais je ne pense pas non plus que ce soit complètement impossible. J’y crois toujours. Hier, j’ai aussi vu le match de l’Espagne, nous l’avons tous vu. En plus d’avoir d’excellentes qualités individuelles, il joue également tactiquement à un niveau très élevé et exigeant, avec des contre-pressions très précoces et des situations de transition exceptionnelles. Nous voyons tout de manière réaliste. Il n’y a qu’une seule façon d’aller plus loin, c’est de se concentrer sur le prochain match et ensuite nous verrons où la route nous mène.» Une prédiction pas si folle que ça finalement…