LdC : Joan Laporta tacle les joueurs du PSG

Ce soir, c’est le grand soir. Celui où le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone en 1/4 de finale de la Ligue des champions. Présent à Paris pour soutenir son équipe, Joan Laporta, le président du club blaugrana, a évoqué l’importance de cette rencontre sur les médias officiels du FCB. Ses propos sont relayés par Sport. «L’importance du match de 1 à 10 ? Un 10. Bon, un 9,5. 10, ce serait pour une finale.»

Puis, il a fait une drôle de confidence. «Je suis prêt, pleinement préparé. Je vois les joueurs très motivés et cela me motive. Le message pour nos fans est de croire en nos joueurs et en notre entraîneur. Nous avons une grande équipe. Nous sommes très concentrés et il est très important qu’ils savent que je ne changerais aucun de nos joueurs contre un joueur du PSG.» Les joueurs du PSG, qui pour certains auraient leur place au FCB, apprécieront…

