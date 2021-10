OM : les reproches de Gerson à Jorge Sampaoli

La première défaite de l'Olympique de Marseille cette saison avait déjà provoqué quelques tensions entre le vestaire marseillais et Gerson. Après un match disputé au Vélodrome, le RC Lens s'est imposé en fin de partie (3-2) dans une rencontre où certains joueurs de l'OM semblaient assez tendus, à l'image d'une brouille entre Mattéo Guendouzi et Gerson après le deuxième but des Sang et Or. Sorti à la 62e minute contre Lille ce week-end (0-2), Gerson n'aurait pas apprécié ne pas terminer la rencontre et en aurait fait part à Jorge Sampaoli, comme le dévoile L'Équipe.

Plus généralement, le Brésilien n'apprécierait pas de ne pas jouer en tant que milieu relayeur, son poste de prédilection. De plus, Gerson se serait déjà plaint auprès de Jorge Sampaoli lors d'un entraînement à la Commanderie. Le milieu de terrain de 24 ans avait expliqué qu'il n'évoluait pas à son poste de prédilection et n'aurait pas apprécié débuter sur le banc. Recruté pour près de 20 M€ à Flamengo l'été dernier, Gerson vit une adaptation difficile depuis son arrivée dans la cité phocéenne.